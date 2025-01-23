Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Konyaspor mesaisine başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Konyaspor mesaisine başladı!

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:24 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Konyaspor mesaisine başladı!
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yaptığı maç sonrası bir günlük izin yapan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesindeki ilk antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri