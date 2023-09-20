Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasıda Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya artık saatler kalmışken "Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen sarı-kırmızılı takım güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de belli oldu. İşte, Galatasaray-Kopenhag maçı kanalı, saati ve muhtemel ilk 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçına bu akşam çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Kopenhag ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de netleşti. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kopenhag maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.
Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray