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        Haberler Spor Futbol Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray Kopenhag maçı saat kaçta nasıl ve nereden canlı izlenir? - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasıda Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya artık saatler kalmışken "Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen sarı-kırmızılı takım güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de belli oldu. İşte, Galatasaray-Kopenhag maçı kanalı, saati ve muhtemel ilk 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:08
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçına bu akşam çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Kopenhag ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de netleşti. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kopenhag maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

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        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.

        5

        Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

        20 EYLÜL ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Kopenhag

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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