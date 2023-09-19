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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? GS Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

        Galatasaray Kopenhag maçı için geri sayıma geçildi. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında, Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag'ı ağırlayacak. Söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve bilet fiyatları ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 22:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:48
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu ilk karşılaşmasına sahne olacak Galatasaray Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...

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        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.

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        Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

        20 EYLÜL ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Kopenhag

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

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        GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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