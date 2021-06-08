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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Hamamcıoğlu'nun ilk tercihi Fatih Terim

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımı teknik direktörlüğü için ilk olarak Fatih Terim ile görüşeceklerini söyledi

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Hamamcıoğlu'nun ilk tercihi Fatih Terim
AA

Maslak Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, seçim çalışmalarının son hızla sürdüğünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüp için tarihi bir seçim olduğunu aktaran Hamamcıoğlu, "Bu seçim, adaylar arasında bir yarıştan ziyade Galatasaray'ın düzlüğe çıkması ve bir zihniyetle mücadele etmesi için hayati bir önem taşımaktadır. Galatasaray, bir değerler bütünüdür. Bu zamana kadar bizi rakiplerimizden ayrı kılan, tüm fikir ayrılıklarının bir zenginlik olarak nitelendirilmesi ve bu zenginlikten çıkan ortak akıllardan yönetimlerin faydalanmasıydı. Son zamanlarda çok önem verdiğimiz bu değerler müthiş bir erozyona uğradı, birlik ve beraberlik kalmadı, sevgi ve saygı ortamı tamamen iptal edildi, insanlar gruplara ayrıldı ve ötekileştirildi. Bunlara itirazımız var." diye konuştu.

"İtirazımız var" sloganıyla yola çıkan Eşref Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da şeffaf iletişim, ilkeli ve sürdürülebilir prensipler yerler altına alındı. Dengesiz mali yapı, ekonomik biat ve çıkar çatışmaları Galatasaray'ın bütün fabrika ayarlarını bozmuştur. Bunlara itirazımız var. Galatasaray'ımızın yeniden mali, idari ve sportif olarak yönetilebilmesi için mutlaka ciddi ve dirayetli yönetime ihtiyaç var. Popülist yaklaşımlar maalesef kulübümüzü çok kötü duruma getirmiştir. Buna itirazımız var. Artık Galatasaray'da har vurup harman savurmak, ben yaptım oldu ve hesap vermeme dönemi kapanmalıdır. Şimdi, tüm katmanlarıyla kucaklaşıp tüm paydaşları işin içine sokarak, ortak akıldan faydalanarak uyuyan devi uyandırma zamanıdır. Şimdi verimlilik, kendisini seçen genel kurula saygı duyma, genel kurul iradesine kulak verme zamanı. Kimse Galatasaray'ın değerlerini ayaklar altına alamaz. Galatasaray, layık olduğu şekilde kurumsal olarak temsil edilmeli, marka değeri korunmalıdır. Bu nedenlerden dolayı sorumluluğu almak için yola çıktık. Birçok proje geliştirdik. Bu projelerin hepsi ekibimizin en büyük özelliği olan gerçekçiliği yansıtıyor. Biz, ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız. Böyle düşünenlere ve bu amaçla göreve talip olanlara, bu zamana kadar kulübü uçuruma sürükleyenlere itirazımız var."

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaraylıların gerçekleri anlaması gerektiğini aktararak, "Kulübümüzün 2 milyar 100 milyon lira borcu var. 612 milyon lira faaliyet zararı var. Kulüple Sportif AŞ arasındaki mali dengesizlik, Sportif AŞ'nin 1 milyar 342 milyon lira alacağına kadar geldi. Galatasaray, 116 yıllık bir kulüp. Geride kalan 113 yılda 1 milyar borç birikmişken son 3 yılda borç 2 milyar 100 milyon liraya çıktı." şeklinde konuştu.

"İLK PLANIMIZ FATİH TERİM İLE KONUŞMA ZEMİNİNİ OLUŞTURMAK"

Eşref Hamamcıoğlu, görev gelmeleri durumunda ilk olarak sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim ile görüşeceklerini söyledi.

Galatasaray'ın hiçbir zaman bu kadar kaotik bir ortamda olmadığını iddia eden Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimin bu tarihe kalması, mali genel kurullar yapılmadan seçim tarihi alınması Galatasaray'ı çıkmazın içine götürüyor. Şu anki yönetim şeffaf olmasa da göreve geldiğimizde neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Kısmet olur da göreve gelirsek ilk karşılaşacağımız konu teknik direktör. Galatasaray'da hiçbir konu çözümsüz kalmaz. Bu konuda önce Fatih hocaya müracaat edeceğiz. Kendisini davet edeceğiz. Davetimizi kabul ederse verimlilik, hedefe kilitlenme ve sportif başarı konusundaki vizyonumuzu paylaşacağız. Oturup konuşacağız. Asgari müşterekte birleşirsek kendisiyle devam etmek veya yeniden başlama arzumuz var. Eğer anlaşamazsak B planımız var. En kötü ihtimalle altyapı hocalarımızla ilk turu geçmek üzere sahaya çıkılacaktır. Ayrıca 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Biz, gerçekçi bir yönetimiz. Ne 100 milyon dolarlık kaynak bulduğumuzu ne de transferlerin uçakta geldiğini söyleyerek transfer popülizmi yapıyoruz. 20 Haziran'da ilk planımız Fatih Terim ile konuşma zeminini oluşturmak."

"OYLARIN YÜZDE 51'İNİ ALIRIZ"

Hamamcıoğlu, seçimli genel kurula katılanların yüzde 51'inin oyunu alarak başkan seçileceklerini iddia etti.

Diğer adaylara başarı dileyen Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'da muhalefet veya rekabet değil farklı fikirler ve yarışma vardır. Galatasaray'a yakışan da rekabetin husumete dönmemesidir. Rekabette rakipler, husumette hasımlar vardır. Bizimle beraber yarışan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Birini diğerinden ayırt etmek doğru olmaz. Onlara karşı haksızlık yapmış oluruz. Ancak Galatasaray'ın gerçeklerine en çok hakim olan, en çok vakit ayırabilecek olan, liyakate sahip olan, dinamiklerini bilen, son 3 yılda hakim zihniyetle en çok mücadele eden kişiler ben ve ekip arkadaşlarım. O bakımdan kendimizi genel kurulun teveccühüne en çok ihtimali olan grup olarak görüyorum. Beş aday içinde rakamsal bir ön görüde bulunmak zor. En büyük favori biziz. Katılım 4500-5000 civarında olacaktır. Bu oyların yüzde 51'ini de biz alırız."

Sarı-kırmızılı kulübün borcunun yönetilebilir duruma gelebileceğini aktaran Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın 2 milyar 100 milyon liralık borcunun kapanmayacağı söyleniyor. Bu borç yönetilebilir duruma gelir ve Galatasaray düzlüğe çıkar. Bunu sağlayabilmek için mutlaka gelir ve gider dengesini oturtacaksınız. Büyük sızıntı ve verimsizlik var. Futbol takımının maliyeti 54 milyon euro. Şampiyonluğa oynayan ve averajla şampiyonluğu kaçıran takımın sahaya çıkan oyuncularının ortalaması 26,5 milyon euro. 54 milyon euro harcamışız ama 26,5 milyon eurodan fayda sağlamışız. Bu bir verimsizlik örneği. Bunu yapmazsanız borçlarınız ve nakit ihtiyacı azalır, Türkiye Bankalar Birliği ile daha rahat müzakere edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamamcıoğlu, kulübün gündemindeki Kemerburgaz ve Florya projeleri, Galatasaray Adası, Mecidiyeköy'deki bina ve spor salonu yapımıyla ilgili detaylar verdi.

Yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenecek Cemal Özgörkey ile başkan yardımcıları olacak Osman Kocaman ve Tuncer Hunca, kendileri ve yönetim tarzlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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