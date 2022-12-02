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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray camiasının para-puldan çok, birlik, beraberlik ve sevgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği 20. GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Nef Stadı'nda düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bir yarışmayı 20 yıldır aralıksız sürdürmenin ve Galatasaray gibi bir dünya markasının bir yılını fotoğraf karelerine sığdırmanın çok zorlu olduğunu belirterek, GSYİAD'ın Galatasaray için çok önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

Galatasaray gibi bir dünya markasının GSYİAD gibi kurumlar üzerinde yükseldiğini ve bu tip kurumların kulüp başarısına olan desteğini görmenin kendisini gururlandırdığını vurgulayan Özbek, özellikle bu dönemde Galatasaray destekçisi olan kurumlara çok büyük ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Yönetimin, kulübü girdiği mali zorluklardan çıkarmak vaadiyle haziran ayında seçildiğini hatırlatan Özbek, "Özellikle çok daha önce yapılan Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmak üzere geldik. Genel kurul üyelerine ve bütün Galatarasaylılara da bu mesajı verdik. Ehemmiyeti, geçtiğimiz 5,5 aydan sonra çok daha iyi anlaşılıyor. Ülkemizin yaşadığı ekonomik zorluklar, yükü biraz daha ağırlaştırıyor ve bunun içinden çıkışın daha da zorlu süreçlerden geçeceğini gösteriyor. Fakat bunun, bizim azmimizin bitmesine, verdiğimiz sözden zerre kadar sapmamıza neden olmayacağının da ben buradan size sözünü veriyorum." dedi.

"Galatasaray'ın tesisleşmesi gerekiyor"

Göreve başladıklarından beri gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi veren Özbek, Mecidiyeköy'deki binalarını rezidans olarak satışa hazırlayıp ofis kurduklarını söyledi.

Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak için harekete geçtiklerini ve yakında bunun temel atacaklarını vurgulayan Özbek, bu tören için bütün Galatasaraylıları bekleyeceklerini ve hep birlikte bir gövde gösterisi yapacaklarını dile getirdi.

Florya projelerinde sona yaklaştıklarını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle takımın yerleşmesinden sonra taşınma gerçekleşecek. Ardından inşaata başlayacağız. Bitti mi, bitmiyor. Çok önemli bir konu var; Galatasaray'ın tesisleşmesi gerekiyor. Hafızamızı geriye doğru çalıştırırsak en son Galatasaray tesis yatırımı, 40-45 sene önce yapılmış. Zaten yapılan binaların ömrü 50 sene olarak ölçülüyor. 45 seneden beri spor kulübü olarak faaliyet gösteren, iki bine yakın amatör sporcusu olan bir kulüp, 50 seneden beri tesisleşme çabasına girmemiş. Bunun bir eksiklik olduğunu görüyorum."

Yeni dönemde bu eksiklerin giderilmesi için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çeken Özbek, "Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Bunu niye söyledim? Bu yatırımları yaparken GSYİAD'a büyük görev düşüyor. İbrahim bey (Hatipoğlu), Kemerburgaz'daki iki futbol sahasını yapmak üzere bize söz verdi. Bu tip destekler bize büyük güç katıyor, büyük bir motivasyon veriyor. Onun için çok önemsiyorum. Bütün Galatasaray'ı sevenlerin, gerek kurumsal gerek dernek bazında gerekse münferit olarak bundan sonraki çalışmalar için bizim elimizden tutmalarını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ve beraberliğe vurgu

Camiaya seslenen Özbek, "Bu zorlu süreçten çıkmamızda en önemli ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik." ifadesini kullandı.

Bunu hep söylediğini ve söylemekten usanmayacağını da vurgulayan Özbek, "Sevgi iklimini yaratmamız lazım. Kulübün içindeki küskünlüklerin bitmesi lazım. Bu zorlu süreçte bizim en büyük ihtiyacımız olan husus bu. Para bul bulunuyor fakat sevgi iklimi çok önemli. Onun için değerli Galatarasaylılar, bu manada bir araya gelelim ve Galatasaray Spor Kulübünü daha üst seviyelere taşımak için elimizden geleni yapalım. Galatarasay'ın buna büyük ihtiyacı var. Bundan sonraki faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı zaman zaman sizin önünüze getireceğiz. Bizden desteğinizi esirgemeyin. Kulübü bu zorlu günlerden çıkarmak için son derece yoğun çalışıyoruz. Hepiniz elimizden tutun." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik fotoğrafına vurgu yaptı

Ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özbek, seçilen fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle hazırlanan Galatasaray takviminde yer alacağına dikkati çekerek, Galatasaray'ın değerlerini yansıtması açısından Aytemiz Alanyaspor maçından önce yapılan koreografinin fotoğrafı ile birlik-beraberliği vurgulayan ve sporcuların bir araya geldiği bir fotoğrafı çok beğendiğini dile getirdi.

Özbek, bir sonraki yıl hangi fotoğrafı beğeneceği yönündeki esprili soruya karşılık da, "Fotoğrafları bir görelim ondan sonra." ifadesini kullandı.

Dursun Özbek, "Şampiyonluk fotoğrafı görür müyüz?" sorusunu da, "Göreceğiz." şeklinde yanıtladı.

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