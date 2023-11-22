Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.