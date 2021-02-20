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Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Futbol takımımızın sergilediği başarı ile aldığı sonuçlar hepimizi sevindirmekte ve gururlandırmakta. Ara transfer döneminde alınan futbolcuların isabetli olması ve her geçen gün uyum sağlamasıyla mutlu sona ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıyı 184'ü divan üyesi, 118'i de kulüp üyesi ve basın mensubu olmak üzere toplamda 302 kişi takip etti

Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapıldı
AA

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı. Hamamcıoğlu, toplantının sonunda nisan ayında yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Son dönemde divan kurulunu protesto eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve diğer yönetim kurulu üyeleri, yine toplantıya katılmadı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, sarı-kırmızılı futbol takımının son dönemdeki iyi performansına değinerek, "Son haftalarda özellikle futbol takımımızın sergilediği başarı ile aldığı sonuçlar hepimizi sevindirmekte ve gururlandırmakta. Ara transfer döneminde alınan futbolcuların isabetli olması ve her geçen gün uyum sağlamasıyla mutlu sona ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bunu ısrarlı bir şekilde camia olarak bekliyoruz. Bu başarıya imza atan futbolcularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım diğer branşlarda da aynı başarıları yakalarız. Bununla ilgili divan üyeleri ve kulüp üyeleri olarak gereken desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz'in Fenerbahçe Kulübünün iddialarına cevap vermek yerine kendi camialarını bölmeye çalıştığını savunan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Mutluluğumuzu ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi kendi sahasında bir kez daha yenerek perçinlemiş olduk. Camia olarak bunların keyfini sürmemiz, mutluluğunu yaşamamız gerekirken ve beklenirken maalesef bir takım seviyesiz atışmalara, iftiralara, bir spor kulübüne yakışmayacak tarzda ve üslupta beyanlara maruz kaldık. Bütün bunlara cevap vermek yerine maalesef sayın başkanımız bir kere daha camia içinde sanal düşmanlar yaratıp önce divan kurulunu, sonra genel kurul üyelerini yok sayarak, itibarsızlaştırmaya çalışarak, bir takım üzücü beyanlarda bulunmuştur. Ben ve divan kurulu üyelerimiz başkanın içinde bulunduğu özel durum nedeniyle cevaplamamayı, içine çekilmeye çalışıldığımız polemiğe girmemeye karar verdik. Şu anda camiamızı kategorilere ayırıp, bölüp yönetmek yerine özellikle futbolda alınan sportif başarının keyfini sürmek, herkesle kucaklaşmak, birleşmek ve kitlendiğimiz hedeflere doğru mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Gönül isterdi ki camia içinde böyle gündemler oluşturmak yerine ezeli rakibimize hak ettiği cevabı zamanında verelim."

HAMAMCIOĞLU, DİVAN BAŞKANLIĞINA DEVAM ETMEYECEK

Eşref Hamamcıoğlu, nisan ayında yapılması planlanan divan kurulu başkanlık seçiminde yeniden aday olmayacağını söyledi.

Son 3 yıldır kulübün en tecrübeli üyelerinden oluşan divan kurulunun başkanlığını yürüttüğünü aktaran Hamamcıoğlu, "Görevim sırasında tüzük maddeleri çerçevesinde bana ve arkadaşlarıma verilen yetki ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Galatasaray değerlerine bağlı kalarak sadece Galatasaray'ın menfaatlerini koşulsuz ve dirençli bir şekilde korumaya gayret ettik. Arkadaşlarımla divan kurulunun adil, dinamik, yenilikçi, etkili ve etik değerlere bağlı bir şekilde yönetilmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı büyük gurur ve onur duymaktayım. Ancak bu makamlarda görevi layıkıyla yaparak sonrasında zamanında ayrılmayı bilmenin iyi bir model olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede önümüzdeki divan başkanlığı dönemi için bir daha aday olmayacağım. Bu, Galatasaray'dan kopuyorum demek değil. Bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri için benimle aynı düşünce, fedakarlık ve vizyona sahip olan arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu.

Toplantıda üyeler, yönetimin divan kuruluna katılmaması, Galatasaray Adası konusunda gelişme yaşanmaması, kulübün mali yapısı, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan mali genel kurul, başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki kulüp içi konularla ilgili açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıyı 184'ü divan üyesi, 118'i de kulüp üyesi ve basın mensubu olmak üzere toplamda 302 kişi takip etti.

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