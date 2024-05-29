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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü'nün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

        Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:11
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        Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Dursun Özbek yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

        İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

        Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

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