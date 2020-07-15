Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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