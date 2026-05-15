        Haberler Bilgi Spor Galatasaray kutlamaları hangi kanalda? Galatasaray kupa töreni ne zaman? GS kupa töreni canlı izle ekranı

        Galatasaray kupa töreni programı: Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da gözler kutlama törenine çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken RAMS Park'taki kupa töreninin detayları da netleşmeye başladı. Düzenlenecek organizasyonda ışık gösterileri, drone şovları, DJ performansları ve özel sahne etkinliklerinin yer alacağı belirtiliyor. Peki, Galatasaray kupa töreni nerede yapılacak? İşte 2026 Galatasaray kupa töreni programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 20:13 Güncelleme:
        Üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, 26. kupasını 'Dört Dörtlük Gece' organizasyonunda kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayının ardından RAMS Park’ta yapılacak şampiyonluk kutlamasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Taraftarlar, Galatasaray’ın kupa töreninde hangi sanatçıların sahne alacağını ve kutlamaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldız futbolcular için özel şov hazırlıkları yapılırken, kupa töreni programı belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

        Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı “Dört Dörtlük Gece” organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05’te başlayacak.

        GALATASARAY KUPA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması beIN SPORTS Haber kanalının yanı sıra beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak

        ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAM AKIŞI

        15.00: Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak.

        18.00: RAMS Park’ta kapılar açılacak, stadyum içi etkinlikler start alacak.

        19.05: DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamlayacak.

        20.30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle kaldırılacak.

        22.00: Gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.

        DÖRT DÖRTLÜK GECE KUPA GECESİNDE SAHNE ALACAK SANATÇILAR KİMLER?

        Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performans sergileyecek. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli & Lemina düeti, Osimhen ve Icardi gibi isimlerin de özel şovlar yapabileceği konuşuluyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
