Galatasaray, Letonya'da aynı kabusu yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçı avucunda tutamadı.

Geçen hafta sonu 3-0 öne geçtiği müsabakada Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, birkaç gün sonra aynı kabusu yaşadı.

38. dakikada farkı 2'ye çıkaran Galatasaray hemen devamında 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıya tutuk başlayan temsilcimiz, 55. dakikada yerleşim hatası sonucu kalesinde bir gol daha gördü ve devamında yokları oynadı.

Son iki maçta öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşayan Galatasaray bu sezon oynadığı 12. resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.