Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Aslan bu mücadele öncesinde en son Kayserispor'a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı.
Galatasaray gelecek hafta sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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