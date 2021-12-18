Galatasaray ligde 6 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’mda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.