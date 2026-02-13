Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ligde sahasında yenilmiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ligde sahasında yenilmiyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 30 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 22:36 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray ligde sahasında yenilmiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

        Uzun süredir Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bunu eflatun-sarılılar karşısında da sürdürdü.

        RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Cimbom, bu mücadelenin ardından yaptığı 30 maçta kaybetmedi.

        Aslan bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş yerine torpil atıp, kepengi kapattılar; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak için içeriye torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki bir kişinin panik anları kameraya yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"