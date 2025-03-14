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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 28 yaptı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 28 yaptı

        Galatasaray, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:53
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        Galatasaray'dan 28 maçlık seri!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

        Aslan böylece Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Cimbom geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 27 olmak üzere toplam 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

        Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek yaşamıştı.

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