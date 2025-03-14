Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 28 yaptı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aslan böylece Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Cimbom geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 27 olmak üzere toplam 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.