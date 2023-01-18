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Galatasaray ligin ilk yarısını birçok alanda zirvede tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ligde 8 galibiyetle en uzun galibiyet serisini yaparken, aynı zamanda 13 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor

Galatasaray ligin ilk yarısını birçok alanda zirvede tamamladı
İHA

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, birçok alanda da zirvede yer aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, üst üste 8 galibiyet alırken, aynı zaman da en az gol yiyen takım konumunda da bulunuyor.

SON 11 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

SADECE 5 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Sezona Antalyaspor deplasmanında başlayan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında 5 maçta puan kaybetti. Giresunspor ve Kayserispor'a yenilen Cimbom, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Aslan, en son Hatayspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

FARKLI SKORLARLA KAZANDI

Süper Lig'in ilk haftalarında rakip fileleri havalandırmada zorlanan Galatasaray, daha sonra bu sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 18 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım oldu. Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek son yılların en farklı galibiyetine imza attı. Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0'lık skorlarla geçti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 13 gol gördü. Sezon başında defans hattında değişikliğe giden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyisi olarak da dikkat çekiyor. Aslan, ligin ilk yarısında oynadığı 18 müsabakanın 8'inde de kalesini gole kapattı.

EN GOLCÜ GOMIS

Galatasaray'da atılan 36 golün 8'ini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Mauro Icardi 5, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata 3'er, Sergio Oliveira 2, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 3 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray ligin ilk yarısında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Aslan, rakibini 3-0'lık skorla yendi.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK OYNADI

Galatasaray ligin ilk yarısında deplasmanda daha çok oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmanın 10'un da rakiplerine konuk oldu. Aslan, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 berberlik, 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 23 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, 10 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.

İKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da iki futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey kırmızı kart gören futbolculardı. İki futbolcu Alanyaspor maçında kırmızı kartla sahadan gönderilirken, Abdülkerim ayrıca Gaziantep FK mücadelesinde de kırmızı kart gördü.

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