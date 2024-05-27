Galatasaray Lisesi'nden Aslantepe'ye! Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyu
Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a giderken, konvoyu takip eden taraftarları selamladı. İşte o anlar...
2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.
Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.
Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.
İşte kutlamalardan kareler: