Öne Çıkanlar
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman
Futbol
Haberler > Futbol

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Merak edilen soruların cevapları haberimizde yer alacak. 53. maçına çıkacak olan Galatasaray'ın bu maçtan nasıl bir skorlar ayrılacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2002 yıllarındaki 13 maçta yenilgi yüzü görmezken bu dönemde üst üste 5 iç saha maçını kazandı. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Eylül 2018 Pazar, 12:39:02 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. Ve Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynancağı araştırılıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY  LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18 Eylül 2018'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçı Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın LokomotivMoskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak.

Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İÇ SAHADAKİ 53. MAÇINA ÇIAKCAK

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak.

Galatasaray, şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 52 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21'ini kazanırken, 17'sinden beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu.

ATTIĞI GOLLERDE GERİDE

Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 63 gol atarken, kalesindeki 67 gole engel olamadı.

SAHASINDA 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı.

Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonlara göre iç sahadaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y
1993-1994 3 0 1 2 1 4
1994-1995 3 1 1 1 2 2
1997-1998 3 1 1 1 3 2
1998-1999 3 2 1 0 6 2
1999-2000 3 1 1 1 5 9
2000-2001 7 6 1 0 15 8
2001-2002 6 2 3 1 5 3
2002-2003 3 0 1 2 1 4
2003-2004 3 2 1 0 4 2
2006-2007 3 1 1 1 4 4
2012-2013 5 2 2 1 6 6
2013-2014 4 2 1 1 6 8
2014-2015 3 0 1 2 2 9
2015-2016 3 1 1 1 3 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ YAŞAYAN FUTBOLCLAR

 

Futbolcu Oynadığı takımlar Sezon Maç Gol
Fernando Reges Porto, Manchester City 8 54 -
Selçuk İnan Galatasaray 4 27 2
Fernando Muslera Galatasaray 4 27 -
Maicon Roque Porto 6 24 1
Sofiane Feghouli Valencia 4 22 5
Eren Derdiyok Basel, Bayer Leverkusen 3 17 3
Mariano Filho Sevilla 2 12 -
Yuto Nagatomo Inter 2 10 -
Younes Belhanda Montpellier, Dinamo Kiev 2 8 2
Henry Onyekuru Anderlecht 1 6 -
Sinan Gümüş Galatasaray 1 3 -
Serdar Aziz Bursaspor 1 2 -

EN GOLCÜ OYUNCU FEGHOULİ

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim Cezayirli Sofiane Feghouli.

İspanya'nın Valencia takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon top koşturan Feghouli, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu Belçika'nın Basel ve Almanya'nın Bayer Leverkusen formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan Eren Derdiyok 3 golle izledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.