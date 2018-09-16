UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. Ve Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynancağı araştırılıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18 Eylül 2018'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçı Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın LokomotivMoskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak.

Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İÇ SAHADAKİ 53. MAÇINA ÇIAKCAK

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak.

Galatasaray, şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 52 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21'ini kazanırken, 17'sinden beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu.

ATTIĞI GOLLERDE GERİDE

Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 63 gol atarken, kalesindeki 67 gole engel olamadı.

SAHASINDA 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı.

Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonlara göre iç sahadaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y 1993-1994 3 0 1 2 1 4 1994-1995 3 1 1 1 2 2 1997-1998 3 1 1 1 3 2 1998-1999 3 2 1 0 6 2 1999-2000 3 1 1 1 5 9 2000-2001 7 6 1 0 15 8 2001-2002 6 2 3 1 5 3 2002-2003 3 0 1 2 1 4 2003-2004 3 2 1 0 4 2 2006-2007 3 1 1 1 4 4 2012-2013 5 2 2 1 6 6 2013-2014 4 2 1 1 6 8 2014-2015 3 0 1 2 2 9 2015-2016 3 1 1 1 3 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ YAŞAYAN FUTBOLCLAR

Futbolcu Oynadığı takımlar Sezon Maç Gol Fernando Reges Porto, Manchester City 8 54 - Selçuk İnan Galatasaray 4 27 2 Fernando Muslera Galatasaray 4 27 - Maicon Roque Porto 6 24 1 Sofiane Feghouli Valencia 4 22 5 Eren Derdiyok Basel, Bayer Leverkusen 3 17 3 Mariano Filho Sevilla 2 12 - Yuto Nagatomo Inter 2 10 - Younes Belhanda Montpellier, Dinamo Kiev 2 8 2 Henry Onyekuru Anderlecht 1 6 - Sinan Gümüş Galatasaray 1 3 - Serdar Aziz Bursaspor 1 2 -

EN GOLCÜ OYUNCU FEGHOULİ

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim Cezayirli Sofiane Feghouli.

İspanya'nın Valencia takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon top koşturan Feghouli, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu Belçika'nın Basel ve Almanya'nın Bayer Leverkusen formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan Eren Derdiyok 3 golle izledi.

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