Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bugüne dek hepsi devler liginde olmak üzere rakibiyle 7 kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı temsilcimiz; 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Manchester United maçı hakkında detaylar...
Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. Devler liginde günün maçı olarak gösterilen ve son 16 turu yolunda oldukça kritik bir mücadelede temsilcimiz Galatasaray, köklü İngiliz ekibi karşısında mutlak 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech; Icardi
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)