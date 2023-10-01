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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:02
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        Galatasaray'da United hazırlıkları başladı
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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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