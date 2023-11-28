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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü oynanacak? GS Manchester maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü oynanacak?

        Galatasaray Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada sarı kırmızılı temsilcimiz sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. İşte, büyük bir heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Manchester United karşılaşması ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:35
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı gün itibariyle başlıyor. A Grubu'nda Kopenhag, Bayern Münih ve Manchester United ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu hafta sahasında Manchester United ile karşılaşacak. İşte, heyecanla beklenen karşılaşma hakkında detaylar...

        2

        GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

        2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

        3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

        4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

        5

        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United (20:45)

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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