Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. Bitigen’e, AVAR’da Onur Özütoprak ve Esat Sancaktar eşlik edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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