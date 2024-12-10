Galatasaray, Metehan Baltacı ile nikah tazeledi!
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullandı.
Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.