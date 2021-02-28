Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAnkaragücü
ABONE OL

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Emre Taşdemir, tedavisinin ardından salonda ve sahada özel program dahilinde antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boupendza'da son dakika: Fenerbahçe'yi istiyor!
FUTBOLBoupendza itirafı!
Galatasaray BB Erzurumspor maçının SON DAKİKA yazar yorumları
FUTBOLMucize golcü!
Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe 11'leri | FB TS maçı saat kaçta
FUTBOLDev maçın 11'leri
Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor
FUTBOLSivasspor 4 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
FUTBOLVAR hakemi açıklandı
Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı
FUTBOLYenilmez Antalya!
Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi
FUTBOL"Attığımız gollerde ne VAR!"
Altınordu'da Enis Destan son 6 maçında fileleri havalandırdı
FUTBOLEnis Destan rüzgarı
Hellas Verona: 1 - Juventus: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLJuve'ye Verona çelmesi
Sumudica'dan son dakika açıklama: Jose Mourinho gelse başarılı olamaz
FUTBOL"Mourinho gelse başarılı olamaz"