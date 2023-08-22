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        Galatasaray, Molde maçına hazır

        Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:14 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:14
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        Galatasaray, Molde maçına hazır
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        Karşılaşmanın yapılacağı Molde Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Pas organizasyonuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Molde müsabakasının taktik provası yapıldı.

        Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.

        Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 22.00'de Molde ile karşılaşacak.

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