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        Galatasaray - Molde maçında Tete sürprizi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde ile gruplara kalmak için mücadele edecek Galatasaray'da gündem Tete... Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Norveç'teki ilk mücadelede çıkan Brezilyalı futbolcu antrenmanlardaki performansıyla beğeni topladı. Teknik heyetin gözüne giren Tete'nin yarın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 28.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:35
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        Tete, Molde maçında 11'e!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek olan Galatasaray'da Tete sürprizi yaşanıyor...

        Bu sezon oynadığı yedi resmi maçta da mağlubiyet almayan ve şimdiye kadar 'dar' bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılıların yeni transferi, Florya'da gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi.

        Antrenmanlarda sıkı çalışan ve bireysel kalitesini sahaya yansıtabilen Tete, Okan Buruk ve yardımcılarını memnun etmeyi başardı.

        Fiziksel açıdan yapılacak son değerlendirmenin sonucunun da olumlu olması durumunda Tete'nin yarın ilk 11'de sahaya sürebileceği öğrenildi.

        Lisansının çıkarılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde deplasmanında üçüncü gol öncesindeki pasıyla taraftardan tam not almıştı.

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