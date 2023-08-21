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        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray-Molde mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:28
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        Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem yönetecek
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Anthony Taylor düdük çalacak.

        Taylor’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Atwell’e, AVAR'da Peter Bankes eşlik edecek.

        44 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Sevilla ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde düdük çalmıştı.

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