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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:50
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        Galatasaray'a Polonyalı hakem
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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

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