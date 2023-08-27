Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Giriş: 27.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:50
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.