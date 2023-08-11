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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Mondihome Kayseri deplasmanında - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Mondihome Kayseri deplasmanında

        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:03
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        Son şampiyon sezonu Kayseri'de açıyor
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        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

        Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

        Bu sezonki 4. resmi maç

        Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak.

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        Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

        Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

        Halil ve Mertens sezona iyi başladı

        "Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti.

        Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

        Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 3 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı

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