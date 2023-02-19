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Galatasaray Muslera'yı bekliyor

Galatasaray, Fernando Muslera'yı bekliyor. Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, lige verilen ara sayesinde maç kaçırmayacak

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  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Ligin 23. haftasında Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli kalecinin, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Sağ ayak tarak kemiğinde çökme meydana gelen Muslera'nın bu süreçte 3 - 4 maç kaçıracağı düşünülüyordu.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Yönetim, Uruguaylı file bekçisinin forma giyemeyeceği dönemde geçici bir transfer yapmayı planlıyordu.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem nedeniyle ligi Mart ayına kadar ertelemesi üzerine bu transferden vazgeçildi.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Galatasaray, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacaktı.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Sarı kırmızılı ekip, yaşanan deprem felaketi nedeniyle rakibinin ligden çekilmesiyle haftayı maç yapmadan geçecek.
  • Galatasaray Muslera'yı bekliyor

    Galatasaray, ilk resmi maçında ligin 25'inci haftasında Kaşımpaşa'yı ağırlayacak. Fernando Muslera'nın 11 Mart'ta oynanacak karşılaşmada formasına kavuşması bekleniyor. 

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