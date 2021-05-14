Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray nasıl şampiyon olur? GS şampiyonluk ihtimalleri neler? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

Süper Lig'de şampiyon yarın belli olacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Sahasında Yeni Malatyaspor karşısında şampiyonluk arayacak sarı kırmızılılarda ilk 11 de belli olmak üzere. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...

Galatasaray nasıl şampiyon olur? GS şampiyonluk ihtimalleri neler? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Son 5 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Galatasaray, lider Beşiktaş'ı puan olarak yakaladı ve gözünü son haftaya dikti. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla araştırdığı Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri...

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de 22 şampiyonluk sayısıyla zirvede yer alan Galatasaray, 23. şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada yer alan Cimbom, rakibinden -2 averaj ve gol sayısı olarak geride.

Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı
FUTBOLSüper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Netflix'ten "Fatih Terim" belgeseli! Fatih Terim'in hayatı Netflix'te belgesel oluyor - Haberler
FUTBOLNetflix, Fatih Terim'i açıkladı!
Fenerbahçe'nin kiraladığı oyuncuların son durumu!
FUTBOLSezon sonunda neler olacak?
Uğurcan Çakır son maçına çıkıyor - Haberler
FUTBOLUğurcan Çakır son maçına çıkıyor
FİNAL İSTANBUL'DA! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
FUTBOL2023 Devler Ligi finali İstanbul'da!
Beşiktaş'ta kaptanlar devrede!
FUTBOLBeşiktaş'ta kaptanlar devrede!
Şenol Güneş: "30 kişilik kadroya en iyileri çağırdık"
FUTBOL"30 kişilik kadroya en iyileri çağırdık"
Salih Uçan: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
FUTBOL"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum"
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
FUTBOLBeşiktaş, Göztepe maçına hazır
Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor
FUTBOLAslan, şampiyonluk hedefiyle sahada!