Müsabakanın ilk dakikalarında Okben, Mooney ve Orelik ile dış atışlarda isabet sağlayan Beşiktaş, McCormack ile de pota altında rakibine ciddi fiziksel üstünlük kurdu. Karşılaşmanın 4. dakikasında skoru 11-2'ye getiren siyah-beyazlılar, Galatasaray Başantrenörü Pistiolis'in erken mola almasını sağladı. Siyah-beyazlılarda Orelik, sarı-kırmızılılarda ise Göksenin ve Sadık'ın ön plana çıktığı kalan bölüm dengeli geçti. Müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş Emlakjet, 21-16 önde tamamladı.

Taraftarının desteğiyle ikinci periyoda daha iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Bost'un dışarıdan bulduğu basketlerle farkı 12. dakikada 1 sayıya (24-25) indirdi. Rakibine Mooney ve Coleman'ın boyalı alandan ürettiği 4 sayıyla karşılık veren Beşiktaş, 14. dakikanın başında 29-24'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Angola ve Bost'un 3 sayılık isabetleriyle etkili olan ev sahibi ekip, 15. dakikada 30-30 beraberliği sağladı. Furkan Haltalı'nın pota altından bulduğu basketlere Angola ve Sadık ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, 17. dakikada 35-34 öne geçti. İyi savunmasının ardından Göksenin ve Yunus Emre ile 3 sayılık basketler bulan Galatasaray Nef, 19. dakikanın başında 7 sayılık üstünlük kurdu: 43-36. Kalan yaklaşık 1 dakikalık süreçte üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan taraf yine Beşiktaş oldu. Yunus Emre, Bost ve Sadık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaçırdığı şutların ardından McCormack ve Usher ile pota altından 6-0'lık seri bulan siyah-beyazlılar, 23. dakikada 44-43 öne geçti. Galatasaray'ın hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, 27. dakikada 6 sayılık (45-51) fark buldu. Galatasaray Nef üçüncü çeyrek boyunca sadece 3 sayı bulabilirken, 13 sayı kaydeden Beşiktaş Emlakjet, son periyoda 51-46 üstün girdi.