Galatasaray Nef Corey Walden'ı kadrosuna kattı
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, son olarak Bayern Münih'te forma giyen ABD'li oyun kurucu Corey Walden'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 10.07.2023 - 14:46
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Corey Walden’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Walden, geçen sezon Bayern Münih formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı, 1,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.