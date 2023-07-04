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Galatasaray Nef Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Nef Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı
AA

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Miralem Halilovic'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. 2,05 metre boyundaki Bosna Hersekli oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Fransa'da Nanterre 92 takımı ile izlediğimiz yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." denildi.

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