Galatasaray Nef'te Pistiolis dönemi

Dün başantrenör Ekrem Memnun ile ayrılık kararı alan Galatasaray Nef'te yeni başantrenör belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak CSKA Moskova'da yardımcı antrenör görevinde olan Andreas Pistiolis, başantrenörlük göreve getirildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Nef, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda 1'inci yardımcı antrenör olarak görev yapan Andreas Pistiolis´i başantrenörlüğe getirdi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic´in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis´in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit´te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

2005 yılında başladığı yardımcı antrenörlük kariyerini birçok kupa ve şampiyonluk ile süsleyen yeni başantrenörümüz Andreas Pistiolis´e Galatasaray Nef´e hoş geldin diyor, başarılarına yenilerini ekleyeceği sarı kırmızılı yıllar diliyoruz."