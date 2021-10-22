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Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit'in oldu

Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit, Galatasaray Ödülü'ne layık görüldü

Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit'in oldu

Kuruluşunun 113. yılını kutlayan Galatasaraylılar Derneği’nin alanlarında fark yaratan fikir önderlerine takdim ettiği Galatasaray Ödülü’nün 2021 yılı sahibi belli oldu. Bu yıl ‘Çevre’ başlığı altında verilen ödüle, 96 yıllık yaşamının son 30 yılını Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesine adamış, iş adamı ve sivil toplum lideri Ali Nihat Gökyiğit layık görüldü. Ödül gerekçesinde Ali Nihat Gökyiğit’in geçmişten bugüne Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadele yolunda yürüttüğü çok yönlü, öncü ve yol gösterici çalışmaları vurgulandı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) kurucu onursal başkanı olan Ali Nihat Gökyiğit’in kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla eşinin anısına İstanbul’da kurduğu 50 hektarlık Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi de İstanbul’un ortasında bir vaha niteliği taşıyor.

Başkanlığını Galatasaraylılar Derneği eski Başkanlarından yazar ve yayıncı Reha Bilge’nin üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Sait Mısırlıoğlu, Doç. Dr. Reha Yolalan, Prof. Dr. Ali Ergur, Nurten Yalçın Erüs, Ömer Madra, Nükhet Barlas, Ilgaz Gürsoy ve Nurşen Numanoğlu yer aldı.

İlki 2012 yılında verilen Galatasaray Ödülü’nü bugüne kadar, dünyanın en saygın ekonomistleri arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, romatoloji alanında, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve tıp bilimine üstün katkıları bulunan Prof. Dr. Ahmet Gül, başarılı iletişimci, yazar ve gazeteci Hıfzı Topuz, yazar, oyuncu ve tiyatro insanı Ferhan Şensoy, hukuk alanında uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan Işıl Karakaş, emekli büyükelçi, eski milletvekili ve yazar, Şükrü Elekdağ, inşaat yüksek mühendisi Fuat Diriker, köşe yazarı Ali Sirmen; gazeteci ve yazar Orhan Karaveli ve gazeteci Ruşen Çakır almıştı.

Pandemi şartları nedeniyle sanal olarak gerçekleşen ve Youtube’da canlı yayınlanan törene çevre ve sürdürülebilir gelecek alanında önemli misyonlar üstlenmiş olan Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Akademisyen Ethemcan Turhan ve genç çevre aktivisti Deniz Çevikuş da birer video mesajıyla katıldı. Tören, Seçici Kurul Başkanı Reha Bilge’nin açılış konuşması ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ödülü takdimiyle devam etti.

REHA BILGE: GÖKYİĞİT, ÇOK ÖNCEDEN GÖREREK HAREKETE GEÇMİŞTİR

Galatasaray Ödülü’nün ilk kez 2012 yılında verildiğini hatırlatan Reha Bilge; bu yılki ödül gerekçesini şu şekilde açıkladı: ‘’Sayın Ali Nihat Gökyiğit ömrünün büyük bir kısmını Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadeleye vakfetmiş; bu alanda çok yönlü, öncü ve yol gösterici çalışmalar yürütmüştür. Bugünün dünyasında özellikle ağır bir iklim krizi olarak insanlığın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi ve çevresel sorunları çok önceden görerek harekete geçmiştir. Ali Nihat Gökyiğit, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kuruluşuna ön ayak olmuş; biyoçeşitlilikten erozyona, çevre dostu bir kentleşmeden kırsal kalkınmaya kadar pek çok çevre odaklı projeye sürekli destek sağlamıştır. Sayın Ali Nihat Gökyiğit’in sürdürdüğü bu çalışmalarıyla ülkemizde çevre bilincinin oluşması yönünde üstlendiği etkileyici ve öncü rol, Seçici Kurulumuz tarafından saygı ve takdirle değerlendirilmiş olup, 2021 Galatasaray Ödülü'nün kendisine verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.''

GÖKYİĞİT'İN SÖZLERİ

Ali Nihat Gökyiğit, pandemi şartları nedeniyle ödülünü evinde Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’den aldı, ödül gecesine ise bir video mesajı ile katıldı. Yaptığı konuşmada Galatasaray gibi saygın bir camiadan ödül almanın gurur verici olduğunu ve bu ödülün çevreyle ilgili olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini vurgulayan Gökyiğit şöyle devam etti:

“İnsanoğlu artan şiddette doğayı tahribe başladı. Doğal varlıklar başta toprak, su, hava, yeşil örtü, biyolojik çeşitlilik olmak üzere artış ve yenilenmelerinden daha hızlı tüketilmeye, kirletilmeye, yok edilmeye başlandı. Bu derece tahrip edilen dünyamızda çöller genişlemeye, sulak alanlar ve göller daralmaya başladı. Yeraltı suları çekilirken, bazı nehirler denize ulaşamadı. Avusturya’nın yüzölçümü kadar orman her yıl dünyamızı terk ediyor. Dünyamıza ve insanlığa ne faydaları olduğunu keşfedemeden bazı türler gün be gün kaybolmakta. Bunların neticesinde başımıza dert yağıyor. İşte su sancısı, gıda güvenliğindeki telaş, iklim değişikliği, doğal afetlerin sayısı ve şiddetindeki artışlar artık günlük yaşantımızın içinde. Bunların baş sebebi, doğanın tahribi. Bunların arasında doğal varlıkların tahribi çok önemli, çünkü ekosistemi ayakta tutan bu doğal varlıklar.”

Çevreyi korumak için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini hatırlatan Gökyiğit, yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu sorunlara çare ararken başkalarını suçlamak yerine “biz ne yapabiliriz?” diye sorgulamanın daha yapıcı olduğuna hep inandım. Bu gibi yardımların uzun vadeli olarak vakıflar üzerinden yapılması da çok önemli. Kurucusu olduğum TEMA gibi vakıflar bu yolda çok kıymetli hizmetler ifa ediyor. Öz varlık ve bütün harcamalarını karşılayarak kurduğum ANG Vakfı ise daha ziyade biyolojik çeşitlilik üzerinde yoğunlaşarak uzun vadeli işlere yönelmiş bulunuyor. Bitki dünyasını koruyan ve tanıtan botanik bahçelerinin görevi çok önemli. ANG Vakfı’nın ilk projelerinde bunları ele aldık. İstanbul’da otoyol kavşağında bir botanik bahçesi, ayrıca iki üniversitemize ait yine iki botanik bahçesinin kuruluşuna ve aktif görev yapmasına destek olduk.”

Gökyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya kara sathının binde altısında yerleşmiş olan ülkemiz, bitki dünyasının binde 26’sını yaşatmakta. Bu muhteşem zenginliği kayda almak için 30 cilt olacağı tahmin edilen ‘Resimli Türkiye Florası’ bahçemizde hazırlanmakta. Bu külliyat, akademisyenlerin ve bitki ressamlarının katkıları ve bahçemizin müdürü Prof Dr. Adil Güner’in editörlüğü altında hazırlanıyor. Ormanlarımızın çoğunluğu yaşlı ve doğal ormanlar. Bu biyolojik zenginliğimizin çok önemli bir kısmı bu ormanlarda yaşamakta. Ormanlar üzerinde kereste ve odun gibi ihtiyaçlar nedeni ile yaratılan baskıyı azaltmak üzere bir proje geliştirdik. Bu proje ağaç tarımı projesidir ve ormansız alanlarda hızlı yetişen ağaç türleriyle eyleme geçmiş bulunuyoruz.”

"İKLİM KRİZİ GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ise törende yaptığı konuşmasında, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Eğitim Kurumları’nın 540 yıldır pek çok alanda Türkiye’ye nitelikli insanlar yetiştirdiğini ifade etti. Galatasaraylılar Derneği’nin 113 yıldır öncü ve ilerici yapısıyla Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanların ortak buluşma noktası olduğunu ifade eden Berber, ‘’Bizler Galatasaray’da eğitim almış olmayı sadece bir şans olarak görmüyoruz. Galatasaray’da okumuş olmak bizlere ülkemize, toplumumuza ve yaşadığımız dünyaya karşı büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kendi alanlarında üstlendikleri misyonla, aldıkları yolla ve yol gösteren kimlikleriyle daha iyi bir dünya idealine katkı sunanları takdir etmek amacıyla oluşturduğumuz ödül programında her yıl farklı bir tema üzerinde duruyoruz. Bu yılki konumuz olarak; karşı karşıya kaldığı olağanüstü baskı karşısında geri dönüşü olmayacak noktaya gelen çevreyi seçtik. Çevre ve iklim krizinin, küresel ısınmadan kaynaklanan tehditlerin çocuklarımız ve geleceğimiz için göz ardı edilemeyecek kadar büyük tehlike oluşturduğuna inanıyoruz. Yaklaşık 7 ay süren Seçici Kurul toplantılarında çok kıymetli adaylar değerlendirildi ve nihayetinde Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesine ön ayak olan çalışmaları ile Ali Nihat Gökyiğit ödüle layık görüldü’’ dedi.

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