Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde!
Transferde son günlere yaklaşılırken Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Okay Yokuşlu'nun peşinde. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen ve istenilen performansından uzak kalan Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor.
West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşine düştü.
Golberg - Lepkowski ikilisi, "Okay West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandılar.
Geçtiğimiz sezon West Bromwich forması ile 41 maça çıkan Okay, 4 gol kaydetti.