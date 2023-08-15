Galatasaray - Olimpija Ljubljana | CANLI YAYIN Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, 3. ön eleme turunda, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Her türlü beraberlik ve galibiyette bir üst tura yükselecek olan sarı-kırmızılılar, play-off'a kalması durumunda ise Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor.

SAAT: 21.00

HAKEM: Marco Guida (İtalya)

STAT: RAMS Park

YAYIN: Smart Spor

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak. REKLAM Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

ZANIOLO'NUN VEDA GECESİ Galatasaray'da taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı kulübe veda edecek. Aston Villa ile satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağlanan İtalyan futbolcu bu akşam taraftar ile son kez bir araya gelecek. Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

ICARDI VE ZAHA TARAFTARLA BULUŞUYOR Galatasaray’da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.

İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşuyor. REKLAM BU SEZONKİ BEŞİNCİ RESMİ MAÇ Galatasaray, Olimpija Ljubljana müsabakasıyla bu sezonki 5. resmi maçına çıkıyor. Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında ise Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. AVRUPA'DA GOL YÜKÜNÜ HALİL VE MERTENS SIRTLADI "Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti. Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 4 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.