Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS PAOK maçı şifresiz mi?
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik maç için nefesler tutuldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek moral bulan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maça odaklandı. Cimbom, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS PAOK maçı muhtemel 11'ler ve tüm detaylar…
Galatasaray PAOK maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. Okan Buruk’un kadro tercihi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray PAOK maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri araştırılıyor. Peki,UEFA Avrupa Ligi GS PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak ve Rams Park’ta oynanacak.
GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Buna göre, Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.
GALATASARAY PAOK MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!
Heyecan dolu mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
GS PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov.
KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE ÜÇ EKSİK!
Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.
Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza aldı.
Ayrıca, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de kadroda yer almayacak.
Transferin son gününde Freiburg’dan alınan Roland Sallai ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.
PAOK LİGDE BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.
Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray