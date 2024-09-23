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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçını Alejandro Hernandez yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray - PAOK maçını Alejandro Hernandez yönetecek

        Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:39
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        Galatasaray - PAOK maçına İspanyol hakem!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

        Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Snchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

        Galatasaray - PAOK maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Guillermo Cuadra oturacak.

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