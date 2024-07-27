Galatasaray Parma hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Parma maçı için geri sayım başladı. Süper Kupa maçı öncesinde son ciddi sınavına çıkacak olan sarı kırmızılılar 5. hazırlık maçında İtalya Seri A ekiplerinden Parma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Parma maçının saat kaçta yayınlanacağı futvolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray Parma hazırlık maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Galatasaray Parma hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son hazırlık maçına çıkıyor. Oynadığı son hazırlık müsabakasında Lecce'yi de 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar Süper Kupa mücadelesi öncesinde Parma ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray Parma hazırlık maçının başlayacağı saat...
GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN?
Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray-Parma maçı 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü 21.15'te başlayacak.
GALATASARAY - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Parma hazırlık maçı D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.