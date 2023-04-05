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Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

Galatasaray'ın Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılılar, 55. dakikada penaltı bekledi. Galatasaraylı futbolcular, Lima'nın koluna gelen top için penaltı itirazında bulunurken, VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.

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  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan çeyrek final mücadelesi nefesleri kesti.
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    5 golün çıktığı müthiş düelloyu 3-2 kazanan Başakşehir, kupada adını yarı finale yazdıran taraf oldu. 
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    Maçta ofsayt ve elle oynama nedeniyle 2 golü iptal edilen Galatasaray, ikinci yarıda yaşanna bir pozisyonda ise penaltı bekledi ancak ne hakemden ne de VAR'dan beklediği sonucu alamadı.
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    55. dakikada Lima ile Icardi'nin hava topu mücadelesinde meşin yuvarlak Lima'nın koluna çarptı.
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    Başta Icardi olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyon için yoğun penaltı itirazında bulundu.
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    Maçın hakemi Kadir Sağlam, pozisyonun ardından VAR incelemesi nedeniyle oyunu durdururken, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan herhangi bir uyarı gelmedi. 
  • Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

    VAR'dan gelen devam uyarısından sonra itirazlar sürdü ancak karar değişmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti. 

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