Galatasaray Petrol Ofisi derbide Trabzonspor'u mağlup etti
Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Kadir Özcan Tesisleri’nde karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Ebru’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray 52. dakikada Ebru'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkarırken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.