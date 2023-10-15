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        Haberler Spor Futbol Galatasaray Petrol Ofisi derbide Trabzonspor'u mağlup etti - Futbol Haberleri

        Galatasaray Petrol Ofisi derbide Trabzonspor'u mağlup etti

        Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:22
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        Galatasaray derbide Trabzonspor'u mağlup etti
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Kadir Özcan Tesisleri’nde karşılaştı.

        Sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Ebru’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray 52. dakikada Ebru'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkarırken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

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