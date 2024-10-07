Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon deplasmanına gidiyor
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.
Giriş: 07.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:19
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.
OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.
Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.
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