Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısındaki galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Schalke - Porto karşılaşması sonrası, Galatasaray - Proto maçı araştırılmaya başlandı. Peki; Galatasaray - Proto maçı ne zaman? İşte cevabı...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Schalke ile Porto karşılaştı. Eski bir Galatasaraylı olan Telles'in penaltı kaçırdığı maçta Schalke evinde 1-0 öne geçti, Porto ikinci yarıda skoru 1-1'e getirdi. Temsilcimiz Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçerken Almanya'da iki takım da 1'er puana razı oldu.

GALATASARAY - PROTO MAÇI NE ZAMAN?

Maçın ardından Galatasaray - Proto maçının tarihi araştırılmaya başlandı. Galatasaray Proto maçının tarihi belli oldu. Galatasaray - Proto maçı 3 Ekim Çarşamba günü Prtekiz'in Dragão Stadyumu'nda gerçekleşecek.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İşte Galatasaray'ın D Grubunda rakipleri ve Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray (Galatasaray'ın grubu)

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, PSV Eindhoven

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, V. Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

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