GALATASARAY: 0 - PSV: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

GALATASARAY: İsmail; Linnes, Maicon, Ahmet, Carole; Donk, Selçuk, Fernando; Rodrigues, Feghouli, Gomis

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Ramselaar, Rosario, Pereiro; Malen, De Jong, Bergwijn

Galatasaray, bu mücadelede, 2018-19 sezonunda deplasmanda giyeceği siyah formayla sahada.

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ikinci maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Stade de Chailly’de oynanıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk maçında İsviçre'nin 2. Lig ekibi FC Will 1900 ile hazırlık maçı yapmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

3 GÜN SONRAKİ RAKİP VALENCIA!

Galatasaray, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

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