Galatasaray, RFS hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise RFS maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise takımla çalıştı.