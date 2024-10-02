Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, RFS hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, RFS hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya'nın RFS ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, RFS hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise RFS maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise takımla çalıştı.

        Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

        Antrenman öncesinde ise 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı. Batshuayi'ye pastasını genç futbolcu Berat Luş yedirirken, Belçikalı futbolcu daha sonra Okan Buruk ve takım arkadaşlarından tebrikleri kabul etti.

        Sarı-kırmızılılar saat 15.00'te Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz