Galatasaray RFS maçı için Riga'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak Galatasaray, bu maç için Riga'ya gitti.
Giriş: 02.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:55
Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Riga'ya hareket etti.
Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.
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