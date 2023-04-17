Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuşan Boey, ''Galatasaray'a gelirken proje belliydi. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.