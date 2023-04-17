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Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'in talipleri günden güne artıyor. Galatasaray ise Boey'in ayrılma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başlamış durumda. Fransız basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Aktarılana göre Galatasaray, Montpellier'de kiralık olarak forma giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı

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  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Son olarak 29. haftada ağırladığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Sarı-kırmızılılar, zirvede ki yerini koruyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hedefi sürerken, öte yandan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından birisi olan Sacha Boey'in talipleri artıyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuşan Boey, ''Galatasaray'a gelirken proje belliydi. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Galatasaray ise Boey'in yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladığı biliniyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Fransız basınında yapılan habere göre Sarı-kırmızılı ekip yeni sağ bekini buldu.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Aktarılana göre Galatasaray, Montpellier'de kiralık olarak forma giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Galatasaray'ın, Vitoria Guimaraes'ten satın alma opsiyonuyla Montpellier'e kiralanan Malili sağ bek oyuncusu geleceği Falaye Sacko'yu yeni sezonda kadrosuna katmak istediği bildirdi.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    27 yaşındaki bek, sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 500 bin Euro'ya kiralanmıştı. Fransız kulübü sezon sonunda 1.3 milyon Euro'ya zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Ayrıca Galatasaray'a, bu transferde La Liga ekibi Celta Vigo'nun rakip olduğu bildirildi.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Bu sezon ligde 28 maçta forma giyen Malili sağ bek 3 asistlik bir performans gösterdi.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Malili oyuncunun, bonservis bedeli 4 Milyon Euro olarak biliniyor.(Transfermarkt)
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    FALAYE SACKO KİMDİR?

    Falaye Sacko, 1 Mayıs 1995'te Mali'nin Bamako kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Bamako'da başladı.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Sırasıyla Djoliba, Ujpest, St. Truiden'de forma giydikten sonra 2016 Ocak'ta Vitoria Guimaraes'in B takımına transfer oldu. Buradan Saint-Etienne ve Montpellier'e kiralandı ve 2023 yazında Montpellier'le sözleşme imzalayacak.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

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