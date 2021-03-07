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Galatasaray, sahasında Sivasspor'a takıldı liderlikten oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptırdı. Ligde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisi 28. haftadaki MKE Ankaragücü yenilgisiyle sona eren Galatasaray, Sivas temsilcisi ile berabere kalarak son 2 haftada 5 puan kaybetti. Sarı-kırmızılıların iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray, Sivasspor karşısında iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı

Galatasaray, sahasında Sivasspor'a takıldı liderlikten oldu

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu kaybetti.

Ligin 29. haftasında kırmızı-beyazlı ekibi ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 geri düştü. Bu golün 5 dakika sonrasında Radamel Falcao'nun golüyle beraberliği yakalayan Galatasaray, 38. dakikada Tyler Boyd'un golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde Halil Dervişoğlu ile çok net bir fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, sahasında 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar, puanını 58'e çıkardı.

Galatasaray, Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybı nedeniyle koltuğu Gaziantep'i yenerek 60 puana ulaşan Beşiktaş'a kaptırdı.

Demir Grup Sivasspor ise puanını 34'e yükseltti.

SON 2 MAÇTA 5 PUAN YİTİRDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada gelip gelemedi.

Ligde elde ettiği 8 maçlık galibiyet serisi 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Galatasaray, bu süreçte alınması muhtemel 6 puanın sadece 1'ini hanesine yazdırdı.

SAHASINDAKİ GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Galatasaray'ın iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sahasında son puan kaybını 16. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla konuk ettiği Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti.

İLK KEZ SİVASSPOR'A İSTANBUL'DA PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.

İki takım arasında bundan önce İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. Rakibini konuk ettiği tüm maçları kazanan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'a evinde ilk kez puan kaybetti.

FALCAO 134 GÜN SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Süper Lig'de yaklaşık 4,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Falcao, sonraki süreçte sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından ligde sadece 4 maçta forma giyebilen yıldız golcü, 134 günlük suskunluğunu Sivasspor maçının 14. dakikasında fileleri havalandırarak bozdu. Falcao, 68. dakikada ise penaltıdan gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

DONK SAKATLANDI

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 49. dakikasında sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, 50. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

GALATASARAY VAR İLE PENALTI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı elde etti.

Müsabakanın 65. dakikasında soldan ceza sahasına giren Ryan Babel, rakibi Uğur Çiftçi'den sıyrılmak istedi. Uğur topu kaparken Babel ısrarla penaltı beklediğini belirtti.

Tereddütte kalan hakem Ali Şansalan, yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'dan işaret bekledi. Uyarcan'ın uyarıda bulunmaması üzerine Şansalan oyunu devam ettirdi. Kısa süre sonra oyunun durması üzerine pozisyonu VAR hakemi Ali Palabıyık'ın uyarısıyla yeniden inceleyen Ali Şansalan, Uğur Çiftçi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

Maçın 68. dakikasında topun başına geçen Radamel Falcao, 2-2 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

BELHANDA, KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Younes Belhanda, 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Faslı orta saha oyuncusu, 58. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

SİVAS TEMSİLCİSİ, 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 22. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasındaki 6 müsabakada MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'u yendi. Sivas temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

GRADEL 9 GOLE ULAŞTI, BOYD İLK KEZ...

Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel bu sezonki 9. golünü atarken, Tyler Boyd ilk kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı takımda bu sezonki 27. Süper Lig müsabakasına çıkan Gradel, karşılaşmanın 9. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Boyd ise kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 6. lig maçında ilk kez gol attı.

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